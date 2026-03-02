Итальянец Лучано Дардери стал победителем турнира ATP-250 в Сантьяго
21-я ракетка мира итальянский теннисист Лучано Дардери стал победителем грунтового турнира категории ATP-250 в Сантьяго (Чили). В матче за титул он обыграл 81-й номер рейтинга ATP из Германии Янника Ханфмана в двух сетах со счётом 7:6 (8:6), 7:5.
Сантьяго. Финал
02 марта 2026, понедельник. 01:40 МСК
81
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
21
Лучано Дардери
Л. Дардери
Встреча продолжалась 1 час 47 минут. В её рамках Дардери шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Ханфмана 10 эйсов, две двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.
24-летний Дардери завоевал пятый титул в карьере. Все на турнирах ATP-250. Турнир в Сантьяго проходил с 23 февраля по 1 марта. Общий призовой фонд турнира составил $ 700 тыс.
