Янник Ханфман — Лучано Дардери, результат матча 26 февраля 2026, счёт 1:2, второй круг турнира ATP-250 в Сантьяго

Итальянец Лучано Дардери стал победителем турнира ATP-250 в Сантьяго
Комментарии

21-я ракетка мира итальянский теннисист Лучано Дардери стал победителем грунтового турнира категории ATP-250 в Сантьяго (Чили). В матче за титул он обыграл 81-й номер рейтинга ATP из Германии Янника Ханфмана в двух сетах со счётом 7:6 (8:6), 7:5.

Сантьяго. Финал
02 марта 2026, понедельник. 01:40 МСК
Янник Ханфман
81
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		5
7 8 		7
         
Лучано Дардери
21
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. В её рамках Дардери шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Ханфмана 10 эйсов, две двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

24-летний Дардери завоевал пятый титул в карьере. Все на турнирах ATP-250. Турнир в Сантьяго проходил с 23 февраля по 1 марта. Общий призовой фонд турнира составил $ 700 тыс.

Сетка турнира в Сантьяго
