Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кристина Букша — Магдалена Френх, результат матча 1 марта 2026, счет 2:1, финал WTA-500 в Мериде

Испанка Кристина Букша завоевала титул на турнире WTA-500 в Мериде
Комментарии

В ночь с 1 на 2 марта мск на турнире категории WTA-500 в мексиканской Мериде завершился финальный матч, где встречались 63-я в мировом рейтинге испанка Кристина Букша и 57-я ракетка мира польская спортсменка Магдалена Френх. Встреча закончилась победой испанской теннисистки в двух сетах — 6:1, 4:6, 6:4.

Мерида. Финал
02 марта 2026, понедельник. 02:10 МСК
Кристина Букша
63
Испания
Кристина Букша
К. Букша
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
1 		6 4
         
Магдалена Френх
57
Польша
Магдалена Френх
М. Френх

Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут. Букша два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. Френх сделала один эйс, допустила пять двойных ошибок и использовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных за матч.

28-летняя Букша завоевала первый титул в карьере на турнирах WTA. Турнир в Мериде проходил с 23 февраля по 1 марта. Общий призовой фонд турнира составил $ 1,2 млн.

Турнирная сетка WTA-500 в Мериде
Материалы по теме
Итальянец Лучано Дардери стал победителем турнира ATP-250 в Сантьяго
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android