Испанка Кристина Букша завоевала титул на турнире WTA-500 в Мериде

В ночь с 1 на 2 марта мск на турнире категории WTA-500 в мексиканской Мериде завершился финальный матч, где встречались 63-я в мировом рейтинге испанка Кристина Букша и 57-я ракетка мира польская спортсменка Магдалена Френх. Встреча закончилась победой испанской теннисистки в двух сетах — 6:1, 4:6, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут. Букша два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. Френх сделала один эйс, допустила пять двойных ошибок и использовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных за матч.

28-летняя Букша завоевала первый титул в карьере на турнирах WTA. Турнир в Мериде проходил с 23 февраля по 1 марта. Общий призовой фонд турнира составил $ 1,2 млн.