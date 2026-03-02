Испанка Кристина Букша завоевала титул на турнире WTA-500 в Мериде
В ночь с 1 на 2 марта мск на турнире категории WTA-500 в мексиканской Мериде завершился финальный матч, где встречались 63-я в мировом рейтинге испанка Кристина Букша и 57-я ракетка мира польская спортсменка Магдалена Френх. Встреча закончилась победой испанской теннисистки в двух сетах — 6:1, 4:6, 6:4.
Мерида. Финал
02 марта 2026, понедельник. 02:10 МСК
63
Кристина Букша
К. Букша
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|4
57
Магдалена Френх
М. Френх
Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут. Букша два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. Френх сделала один эйс, допустила пять двойных ошибок и использовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных за матч.
28-летняя Букша завоевала первый титул в карьере на турнирах WTA. Турнир в Мериде проходил с 23 февраля по 1 марта. Общий призовой фонд турнира составил $ 1,2 млн.
