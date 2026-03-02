Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев приблизился к топ-10 рейтинга ATP, Андрей Рублёв прибавил позицию

Даниил Медведев приблизился к топ-10 рейтинга ATP, Андрей Рублёв прибавил позицию
Комментарии

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде.

Российский теннисист Даниил Медведев вплотную приблизился к топ-10 рейтинга после того, как завоевал титул турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Андрей Рублёв прибавил одну строчку и стал 17-й ракеткой мира. Топ-5 рейтинга ATP остался без изменений, испанец Карлос Алькарас продолжает уверенно возглавлять список лучших теннисистов мира.

Рейтинг ATP от 2 марта:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 13 550 очков.
2 (2). Янник Синнер (Италия) — 10 400.
3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 5280.
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4555.
5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) — 4405.
6 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 4235.
7 (8). Тейлор Фриц (США) — 4220.
8 (9). Бен Шелтон (США) — 4010.
9 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3950.
10 (10). Александр Бублик (Казахстан) — 3405.

11 (11). Даниил Медведев (Россия) — 3360.
16 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2450.
17 (18). Андрей Рублёв (Россия) — 2400.

Материалы по теме
Медведев и Рублёв застряли в Дубае. Долетят ли они вовремя до «Мастерса» в Индиан-Уэллсе?
Медведев и Рублёв застряли в Дубае. Долетят ли они вовремя до «Мастерса» в Индиан-Уэллсе?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android