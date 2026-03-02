Диана Шнайдер вернулась в топ-20 рейтинга WTA, Мирра Андреева сохранила позицию

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в женском одиночном разряде.

Российская теннисистка Мирра Андреева продолжает занимать восьмое место в рейтинге. Диана Шнайдер поднялась на одну позицию и стала 20-й ракеткой мира. Возглавляет рейтинг WTA по-прежнему представительница Беларуси Арина Соболенко, далее располагаются Ига Швёнтек (Польша) и Елена Рыбакина (Казахстан).

Рейтинг WTA от 2 марта:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 10 675 очков.

2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7588.

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 7253.

4 (4). Кори Гауфф (США) — 6803.

5 (5). Джессика Пегула (США) — 6583.

6 (6). Аманда Анисимова (США) — 6070.

7 (7). Жасмин Паолини (Италия) — 4232.

8 (8). Мирра Андреева (Россия) — 4001.

9 (9). Элина Свитолина (Украина) — 3845.

10 (10). Виктория Мбоко (Канада) — 3211.

11 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 2918...

19 (18). Людмила Самсонова (Россия) — 2050…

20 (21). Диана Шнайдер (Россия) — 1953…

22 (23). Анна Калинская (Россия) — 1813…

56 (54). Вероника Кудерметова (Россия) — 1100…

71 (76). Оксана Селехметьева (Россия) — 917...

86 (88). Анастасия Захарова (Россия) — 831...

94 (84) Анна Блинкова (Россия) — 848.