Диана Шнайдер вернулась в топ-20 рейтинга WTA, Мирра Андреева сохранила позицию

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в женском одиночном разряде.
Российская теннисистка Мирра Андреева продолжает занимать восьмое место в рейтинге. Диана Шнайдер поднялась на одну позицию и стала 20-й ракеткой мира. Возглавляет рейтинг WTA по-прежнему представительница Беларуси Арина Соболенко, далее располагаются Ига Швёнтек (Польша) и Елена Рыбакина (Казахстан).
Рейтинг WTA от 2 марта:
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 10 675 очков.
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7588.
3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 7253.
4 (4). Кори Гауфф (США) — 6803.
5 (5). Джессика Пегула (США) — 6583.
6 (6). Аманда Анисимова (США) — 6070.
7 (7). Жасмин Паолини (Италия) — 4232.
8 (8). Мирра Андреева (Россия) — 4001.
9 (9). Элина Свитолина (Украина) — 3845.
10 (10). Виктория Мбоко (Канада) — 3211.
11 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 2918...
19 (18). Людмила Самсонова (Россия) — 2050…
20 (21). Диана Шнайдер (Россия) — 1953…
22 (23). Анна Калинская (Россия) — 1813…
56 (54). Вероника Кудерметова (Россия) — 1100…
71 (76). Оксана Селехметьева (Россия) — 917...
86 (88). Анастасия Захарова (Россия) — 831...
94 (84) Анна Блинкова (Россия) — 848.