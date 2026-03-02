Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Любая может помешать Мирре». Надежда Петрова — о шансах Андреевой в Индиан-Уэллсе

«Любая может помешать Мирре». Надежда Петрова — о шансах Андреевой в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Экс третья ракетка мира Надежда Петрова объяснила, почему Мирре Андреевой будет сложно защитить трофей в Индиан-Уэллсе в этом году.

«Кто может помешать [Мирре в Индиан-Уэллсе]? Да любая соперница. Все прекрасно помнят, кто брал титул в прошлом году, и каждая мечтает сместить королеву с трона. Каждая будет делать всё, чтобы Мирра вылетела пораньше, потеряла очки, опустилась в рейтинге. Каждая, кто выйдет против неё на корт, приложит все усилия, чтобы она не смогла подтвердить прошлогоднее звание», – поделилась Петрова в интервью для «Чемпионата».

Полную версию разговора с Надеждой про Солнечный дубль читайте на нашем сайте сегодня в 13:00.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android