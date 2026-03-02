Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Очень эмоционален». Хольгер Руне застрял в Катаре из-за ситуации на Ближнем Востоке

«Очень эмоционален». Хольгер Руне застрял в Катаре из-за ситуации на Ближнем Востоке
Комментарии

18-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне не может вылететь из Катара из-за продолжающегося вооружённого конфликта на Ближнем Востоке. Об этом рассказала его мама.

«Всю ночь мы слышали ракеты, взрывы и сирены. Сегодня утром — то же самое. Всё успешно перехватывается, что, конечно, хорошо, но теперь ситуация стала очень неприятной. Хольгер не спал прошлой ночью, он чувствует себя очень неуверенно. Он очень эмоционален.

Новости не дают покоя, сообщения и обновления из соседних стран ужасающие. Мы ничего не слышали от датских властей с тех пор, как всё началось в субботу, но знаем, что люди застряли в 15-часовых автомобильных очередях, пытаясь добраться до Омана и покинуть Ближний Восток, потому что только там есть рейсы», — приводит слова мамы Руне Punto de Break.

Cейчас Руне не играет на турнирах из-за разрыва ахиллова сухожилия, но присутствовал на турнире в Дохе в качестве зрителя.

Материалы по теме
Стали известны подробности о проблеме вылета из Дубая Рублёва и Медведева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android