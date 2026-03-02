«Очень эмоционален». Хольгер Руне застрял в Катаре из-за ситуации на Ближнем Востоке

18-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне не может вылететь из Катара из-за продолжающегося вооружённого конфликта на Ближнем Востоке. Об этом рассказала его мама.

«Всю ночь мы слышали ракеты, взрывы и сирены. Сегодня утром — то же самое. Всё успешно перехватывается, что, конечно, хорошо, но теперь ситуация стала очень неприятной. Хольгер не спал прошлой ночью, он чувствует себя очень неуверенно. Он очень эмоционален.

Новости не дают покоя, сообщения и обновления из соседних стран ужасающие. Мы ничего не слышали от датских властей с тех пор, как всё началось в субботу, но знаем, что люди застряли в 15-часовых автомобильных очередях, пытаясь добраться до Омана и покинуть Ближний Восток, потому что только там есть рейсы», — приводит слова мамы Руне Punto de Break.

Cейчас Руне не играет на турнирах из-за разрыва ахиллова сухожилия, но присутствовал на турнире в Дохе в качестве зрителя.