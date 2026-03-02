Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Петрова объяснила, зачем Медведев заявился с Тьеном на пару в Индиан-Уэллсе

Петрова объяснила, зачем Медведев заявился с Тьеном на пару в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпийских игр в парном разряде Надежда Петрова предположила, зачем Даниил Медведев заявился на турнир в Индиан-Уэллсе в дуэте с Лёнером Тьеном.

«Мне кажется, это действительно тонкий тактический шаг со стороны Медведева. Тьен для него соперник непростой, и, чтобы понять, как с ним справляться, иногда полезно просто сблизиться. В парной игре Даня увидит, как Лёнер ведёт себя в напряжённые моменты – берёт инициативу или отдаёт, как реагирует на давление. Так можно многое подметить, обнаружить скрытые слабости. А когда возникает доверие, исчезает и внутренний барьер. Выходишь на матч против него – и чувствуешь себя уже проще, свободнее», – сказала Надежда в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Петровой о Солнечном дубле читайте на нашем сайте.

Материалы по теме
«Рыбакиной и Соболенко будет комфортно». Интервью с Петровой – об Индиан-Уэллсе и Майами
Эксклюзив
«Рыбакиной и Соболенко будет комфортно». Интервью с Петровой – об Индиан-Уэллсе и Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android