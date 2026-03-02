Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жоао Фонсека победил на выставочном турнире в США, обыграв Бублика, Монфиса и Опелку

Жоао Фонсека победил на выставочном турнире в США, обыграв Бублика, Монфиса и Опелку
Комментарии

38-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека одержал победу на выставочном турнире MGM Slam, который прошёл в Лас-Вегасе (США) в воскресенье, 1 марта. Матчи проходили в формате супер-тай-брейков до 10 очков.

По ходу турнира 19-летний Фонсека провёл три матча. Он обыграл француза Гаэля Монфиса (10:6), казахстанца Александра Бублика (10:3) и американца Райлли Опелку (10:6, 7:10, 10:5).

В эти дни стартовала квалификация турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Матчи основной сетки пройдут с 4 по 15 марта, Жоао Фонсека не попадёт в список сеяных теннисистов и начнёт турнир с первого круга.

Материалы по теме
Даниил Медведев приблизился к топ-10 рейтинга ATP, Андрей Рублёв прибавил позицию
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android