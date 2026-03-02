Надежда Петрова рассказала, кому из теннисистов будет комфортнее играть в Индиан-Уэллсе

Бывшая российская теннисистка Надежда Петрова рассказала, игрокам с каким стилем будет комфортнее выступать на супертурнире в Индиан-Уэллсе (США). Матчи основной сетки «Мастерса» и «тысячника» пройдут с 4 по 15 марта.

«В Индиан-Уэллсе корты быстрые, мяч хорошо летит, что создаёт идеальные условия для мощных, атакующих теннисистов, не любящих затяжные розыгрыши. Здесь комфортно себя будут чувствовать Елена Рыбакина и Арина Соболенко. Среди мужчин в числе главных претендентов — Янник Синнер», – распределила игроков Петрова в интервью для «Чемпионата».

