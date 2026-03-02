Скидки
Петрова назвала главные различия между турнирами в Индиан-Уэллсе и Майами

Комментарии

Трёхкратная чемпионка парного турнира в Майами Надежда Петрова обозначила главное отличие этих соревнований от тех, что проходят чуть ранее в Индиан-Уэллсе.

«Главное отличие – в климате и условиях. Индиан-Уэллс в Калифорнии отличается сухим, пустынным воздухом. Днём жарко, но с заходом солнца на вечерних сессиях становится ощутимо прохладнее. Корт находится на небольшой высоте, что в сочетании с цепким покрытием, каким оно было в моё время, придавало мячу высокий отскок. Мяч мог неожиданно вылететь. Постоянная смена условий – температуры, поведения мяча – создавали особые, порой некомфортные ощущения.

В Майами совершенно иная, тропическая атмосфера. Влажность и изнуряющая жара создают экстремальные условия, сильно осложняя восстановление после затяжных матчей. Так что здесь климат становится ключевым испытанием, требующим от игрока максимальной выносливости», – рассказала Петрова в интервью для «Чемпионата».

Полную версию разговора с Надеждой читайте на нашем сайте.

