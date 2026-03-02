«Потенциал для победы есть». Петрова — о шансах российских теннисистов в Индиан-Уэллсе

Экс третья ракетка мира Надежда Петрова оценила шансы российских теннисистов на успех на турнире в Индиан-Уэллсе (США).

«Мы опираемся на результаты наших теннисистов в начале сезона. В целом потенциал для победы есть и у Даниила Медведева, и у Андрея Рублёва. Однако турнир в Индиан-Уэллсе — испытание особого уровня, приравниваемое к «Большому шлему». Здесь необходимы абсолютная стойкость и бесперебойная стабильность. Безусловно, было бы большим достижением, если бы наши ребята выиграли и было бы наконец развеяно его «проклятие». Так что будем верить в их силы», – сказала Петрова в интервью для «Чемпионата».

Однако пока Даниил Медведев и Андрей Рублёв остаются в Дубае и ожидают открытия воздушного пространства, чтобы отправиться в Индиан-Уэллс. Полную версию разговора с Надеждой читайте на нашем сайте.