Петрова ответила, стоит ли Андреевой возвращаться к игре в паре в Индиан-Уэллсе

Экс третья ракетка мира в одиночке и паре Надежда Петрова оценила, как может повлиять на игру Мирры Андреевой возвращение к выступлению в парном разряде.

«В этом сезоне Мирра решила сократить участие в парах – и её вполне можно понять. В первой половине прошлого года она даже сама не ожидала таких впечатляющих результатов, которые пришли к ней почти стремительно. Одиночные и парные турниры вместе создали серьёзную нагрузку – к концу сезона она подошла с ощутимой эмоциональной и физической усталостью. Поэтому сейчас акцент сместился на одиночку, на титулы, на финальные стадии «Больших шлемов».

Возврат к парной игре в ходе сезона всегда остаётся запасным вариантом – это не проблема. Так что, если понадобится, Мирра это сделает. Вообще, команда Мирры действует очень грамотно: формирует в ней мышление игрока, который приезжает на каждый турнир с единственной целью – победить», – сказала Петрова в интервью для «Чемпионата».

