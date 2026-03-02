Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Перерывы на неё не влияют». Надежда Петрова — о шансах Арины Соболенко в Индиан-Уэллсе

«Перерывы на неё не влияют». Надежда Петрова — о шансах Арины Соболенко в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Трёхкратная чемпионка парного турнира в Майами Надежда Петрова оценила шансы Арины Соболенко во время Солнечного дубля. Белоруска не соревновалась с Australian Open.

«Арина уже вышла на тот уровень, где большие перерывы особо на неё не влияют. Работа не прекращается – идут тренировки, но для неё ключевое – это мотивация, чёткая цель, к которой она движется. Необходимая уверенность у неё есть.

Думаю, она перестраховалась перед насыщенным периодом, пропустив Доху и Дубай. Впереди целый месяц, когда нужно держаться в игровой форме, сохранять концентрацию и настрой, показывать свой лучший теннис. Мне кажется, они с командой сделали ставку именно на эти два турнира – чтобы сыграть их на высоте и, возможно, даже выиграть их оба. Так что вряд ли эта пауза пойдёт ей во вред. Арина сейчас по игре, физике, ментальному состоянию и уверенности – безусловный лидер», – сказала Петрова в интервью для «Чемпионата».

Полную версию разговора с Надеждой читайте на нашем сайте.

Материалы по теме
«Рыбакиной и Соболенко будет комфортно». Интервью с Петровой – об Индиан-Уэллсе и Майами
Эксклюзив
«Рыбакиной и Соболенко будет комфортно». Интервью с Петровой – об Индиан-Уэллсе и Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android