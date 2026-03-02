«Перерывы на неё не влияют». Надежда Петрова — о шансах Арины Соболенко в Индиан-Уэллсе

Трёхкратная чемпионка парного турнира в Майами Надежда Петрова оценила шансы Арины Соболенко во время Солнечного дубля. Белоруска не соревновалась с Australian Open.

«Арина уже вышла на тот уровень, где большие перерывы особо на неё не влияют. Работа не прекращается – идут тренировки, но для неё ключевое – это мотивация, чёткая цель, к которой она движется. Необходимая уверенность у неё есть.

Думаю, она перестраховалась перед насыщенным периодом, пропустив Доху и Дубай. Впереди целый месяц, когда нужно держаться в игровой форме, сохранять концентрацию и настрой, показывать свой лучший теннис. Мне кажется, они с командой сделали ставку именно на эти два турнира – чтобы сыграть их на высоте и, возможно, даже выиграть их оба. Так что вряд ли эта пауза пойдёт ей во вред. Арина сейчас по игре, физике, ментальному состоянию и уверенности – безусловный лидер», – сказала Петрова в интервью для «Чемпионата».

