Новак Джокович встретился с Леброном Джеймсом и Лукой Дончичем на матче «Лейкерс»

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович посетил баскетбольный матч между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сакраменто Кингз». Он встретился со звёздами «Лейкерс» — американцем Леброном Джеймсом и словенцем Лукой Дончичем.

Джокович и Леброн Фото: Соцсети «Лейкерс»

Джокович и Дончич Фото: Соцсети «Лейкерс»

Матч проходил в Лос-Анджелесе. Хозяева выиграли встречу со счётом 128:104.

На этой неделе Новак Джокович примет участие на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, который стартует 4 марта. В текущем сезоне-2026 серб играл в финале Открытого чемпионата Австралии, в котором потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса.