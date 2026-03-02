Скидки
Новак Джокович встретился с Леброном Джеймсом и Лукой Дончичем на матче «Лейкерс»

Новак Джокович встретился с Леброном Джеймсом и Лукой Дончичем на матче «Лейкерс»
Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович посетил баскетбольный матч между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сакраменто Кингз». Он встретился со звёздами «Лейкерс» — американцем Леброном Джеймсом и словенцем Лукой Дончичем.

Джокович и Леброн

Джокович и Леброн

Фото: Соцсети «Лейкерс»

Джокович и Дончич

Джокович и Дончич

Фото: Соцсети «Лейкерс»

Матч проходил в Лос-Анджелесе. Хозяева выиграли встречу со счётом 128:104.

НБА — регулярный чемпионат
02 марта 2026, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
128 : 104
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 28, Джеймс - 24, Эйтон - 12, Ривз - 12, Кеннард - 11, Смарт - 9, Хатимура - 8, Клебер - 6, Хэйс - 4, Ларэвиа - 4, Тьеро - 3, Джеймс - 3, Кнехт - 2, Бафкин - 2, Вандербилт
Сакраменто Кингз: Клиффорд - 26, Рейно - 16, Уэстбрук - 14, Монк - 10, Юбэнкс - 10, Дерозан - 9, Ачиува - 8, Картер - 6, Болдуин Мл. - 3, Плауден - 2, Хейз, Макдермотт

На этой неделе Новак Джокович примет участие на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, который стартует 4 марта. В текущем сезоне-2026 серб играл в финале Открытого чемпионата Австралии, в котором потерпел поражение от испанца Карлоса Алькараса.

Даниил Медведев приблизился к топ-10 рейтинга ATP, Андрей Рублёв прибавил позицию
