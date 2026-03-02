Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

ATP предложила Медведеву, Рублёву и другим теннисистам два варианта выбраться из Дубая

ATP предложила Медведеву, Рублёву и другим теннисистам два варианта выбраться из Дубая
Комментарии

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) выдвинула теннисистам два предложения, как выбраться из Дубая (ОАЭ), где в эти дни закрыто воздушное пространство из-за вооружённого конфликта на Ближнем Востоке. На данный момент в Дубае находятся российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

По информации Marca, оба варианта предполагают длительное путешествие на автомобиле. Первый — шестичасовая поездка в Маскат (Оман), где уже закрыли аэропорт, второй — 10-часовая поездка в Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Есть риски, связанные с длинными очередями на обеих границах. Сообщается, что все игроки решили пока остаться в своих нынешних местах проживания в Дубае.

По оценкам источника, в Дубае, где на прошлой неделе прошёл турнир ATP-500, застрял в общей сложности 41 человек, включая игроков, супервайзеров, судей, сотрудников службы безопасности и журналистов. Всем игрокам предоставили билеты на 3 марта, вторник, однако отсутствует гарантия открытия воздушного пространства в ОАЭ.

4 марта стартуют матчи основной сетки турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Существует риск, что застрявшим в Дубае теннисистам придётся сняться с соревнований.

Материалы по теме
Медведев и Рублёв застряли в Дубае. Долетят ли они вовремя до «Мастерса» в Индиан-Уэллсе?
Медведев и Рублёв застряли в Дубае. Долетят ли они вовремя до «Мастерса» в Индиан-Уэллсе?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android