ATP предложила Медведеву, Рублёву и другим теннисистам два варианта выбраться из Дубая

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) выдвинула теннисистам два предложения, как выбраться из Дубая (ОАЭ), где в эти дни закрыто воздушное пространство из-за вооружённого конфликта на Ближнем Востоке. На данный момент в Дубае находятся российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

По информации Marca, оба варианта предполагают длительное путешествие на автомобиле. Первый — шестичасовая поездка в Маскат (Оман), где уже закрыли аэропорт, второй — 10-часовая поездка в Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Есть риски, связанные с длинными очередями на обеих границах. Сообщается, что все игроки решили пока остаться в своих нынешних местах проживания в Дубае.

По оценкам источника, в Дубае, где на прошлой неделе прошёл турнир ATP-500, застрял в общей сложности 41 человек, включая игроков, супервайзеров, судей, сотрудников службы безопасности и журналистов. Всем игрокам предоставили билеты на 3 марта, вторник, однако отсутствует гарантия открытия воздушного пространства в ОАЭ.

4 марта стартуют матчи основной сетки турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Существует риск, что застрявшим в Дубае теннисистам придётся сняться с соревнований.