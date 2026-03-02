Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стало известно, как Медведев и Рублёв планируют покинуть Дубай и улететь в США

Стало известно, как Медведев и Рублёв планируют покинуть Дубай и улететь в США
Комментарии

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв собираются арендовать частный самолёт, чтобы уехать из Дубая (ОАЭ) и успеть прилететь в США на турнир в Индиан-Уэллсе.

По информации издания Marca, Медведев и Рублёв поедут в Оман на автомобиле, а во вторник, 3 марта, на частном самолёте улетят оттуда либо в Турцию, либо в Армению. В ОАЭ закрыто воздушное пространство из-за вооружённого конфликта на Ближнем Востоке.

4 марта стартуют матчи основной сетки турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Медведев и Рублёв являются сеяными теннисистами, поэтому начнут турнир со второго круга, не ранее субботы, 7 марта.

Материалы по теме
ATP предложила Медведеву, Рублёву и другим теннисистам два варианта выбраться из Дубая
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android