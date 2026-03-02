Стало известно, как Медведев и Рублёв планируют покинуть Дубай и улететь в США

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв собираются арендовать частный самолёт, чтобы уехать из Дубая (ОАЭ) и успеть прилететь в США на турнир в Индиан-Уэллсе.

По информации издания Marca, Медведев и Рублёв поедут в Оман на автомобиле, а во вторник, 3 марта, на частном самолёте улетят оттуда либо в Турцию, либо в Армению. В ОАЭ закрыто воздушное пространство из-за вооружённого конфликта на Ближнем Востоке.

4 марта стартуют матчи основной сетки турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Медведев и Рублёв являются сеяными теннисистами, поэтому начнут турнир со второго круга, не ранее субботы, 7 марта.