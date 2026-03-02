Скидки
ATP выступила с заявлением на фоне проблем с вылетом теннисистов из Дубая

ATP выступила с заявлением на фоне проблем с вылетом теннисистов из Дубая
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала заявление, связанное с невозможностью игроков покинуть Дубай из-за того, что в ОАЭ закрыто воздушное пространство по причине обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Среди застрявших в Дубае игроков есть россияне — Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

«ATP внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке и поддерживает регулярный контакт с игроками, их командами поддержки и местными властями.

Здоровье, безопасность и благополучие наших игроков, персонала и сотрудников турнира являются для нас приоритетом. Мы подтверждаем, что небольшое количество игроков и членов команд остаются в Дубае после турнира. Они и их команды размещены в официальных отелях турнира, где их неотложные потребности полностью удовлетворяются.

На данном этапе планирование поездок остаётся предметом постоянной оценки в соответствии с графиком работы авиакомпаний и официальными рекомендациями. Мы продолжим оказывать соответствующую поддержку, чтобы игроки и их команды могли безопасно покинуть страну, когда позволят условия», — сообщается в пресс-релизе ATP, опубликованном в соцсетях.

