Навратилова объяснила, почему Соболенко проиграла три из пяти последних финалов ТБШ

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова поделилась мнением о поражениях, которые получила белоруска Арина Соболенко в нескольких предыдущих финалах турниров «Большого шлема».

– Она прекрасно сыграла, дойдя до финала Открытого чемпионата Австралии, выиграла тяжёлые матчи. Держалась, хотя была далеко не на своём лучшем уровне. Хорошая новость — она выходит в финалы «Большого шлема» — пять из последних шести. Плохая — проиграла три из них.

– Почему, как вы думаете?

– Такое сложно преодолеть, потому что с этим можно справляться — пока снова не окажешься в такой ситуации. Когда доходишь до финала, тело начинает жить своей жизнью. И ты не знаешь, что делать. Ощущение, будто смотришь на себя со стороны. Очень легко заработать психологические «шрамы», учитывая масштаб события. Весь мир смотрит, и это всё усиливает. Но я уверена, она справится. Если оглянуться назад, то, как она исправила подачу и поработала над собой, говорит о многом. Думаю, она разберётся и научится лучше этим управлять, – приводит слова Навратиловой пресс-служба WTA.