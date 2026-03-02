Скидки
Россиянка Кристина Лютова стала единственной теннисисткой 2010 года рождения в топ-500 WTA

Российская 16-летняя теннисистка Кристина Лютова стала единственной теннисисткой 2010 года рождения, вошедшей в мировой топ-500 WTA после обновления рейтинга 52 недель. На текущий момент в рейтинге WTA Лютова занимает 481-е место.

В минувшем феврале россиянка завоевала титул на турнире W35 в Лас-Вегасе (Невада, США), где в решающем матче обыграла представительницу США Чуквумелие Кларк (1185-я в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4. Также Лютова дошла до полуфинала турнира W35 в Аркадии (США).

Первое место в рейтинге WTA по-прежнему занимает 27-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко.

