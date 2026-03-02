«Она ставит себе очень высокую планку». Навратилова — об игре Аманды Анисимовой

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась об игре американской теннисистки Аманды Анисимовой.

«Она перфекционистка. У неё такие чистые удары. Если она не попадает «в почтовую марку» на другой стороне корта — даже если это виннер — она думает: «Надо было на фут правее». Ей нужно немного отпустить ситуацию, потому что она ставит себе очень высокую планку. И ещё — немного прибавить в мобильности. Совсем чуть-чуть. Сейчас все бьют по мячу так мощно, что нужно быть быстрее», – приводит слова Навратиловой пресс-служба WTA.

В сезоне-2025 Анисимова дважды выходила в финал турниров «Большого шлема». На Уимблдоне она проиграла польке Иге Швёнтек (0:6, 0:6), а на Открытом чемпионата США уступила белорусской теннисистке Арине Соболенко (3:6, 6:7 (3:7)).