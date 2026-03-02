Мама Руне раскритиковала правительство Дании из-за отсутствия эвакуации из Катара

Анеке Руне, мама теннисиста Хольгера Руне, раскритиковала датское правительство из-за отсутствия реакции на необходимость помощи гражданам Дании в эвакуации из стран Ближнего Востока на фоне военных действий. Хольгер Руне находится в Катаре, где проходит реабилитацию после серьёзной травмы ахиллова сухожилия.

«Мы хотим уехать, но не получили никаких известий из Дании. Это разочаровывает. Либо они полностью не способны действовать, либо им просто безразличны свои граждане. Что, чёрт возьми, мы вообще делаем?» – приводит слова мамы Руне Punto De Break.

Известно, что Руне и его команда уже зарегистрировались в официальном реестре датчан за границей, но до сих пор не получили информации о возможном плане эвакуации со стороны властей.

Из-за военных действий и закрытия воздушных коридоров некоторые теннисисты не могут покинуть страны Ближнего Востока. Среди них также находятся россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв.