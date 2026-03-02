Чесноков: Мирре будет сложно защитить титул в Индиан-Уэллсе

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков высказался, сможет ли российская теннисистка Мирра Андреева защитить титул на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Мирра Андреева в прошлом году выиграла Индиан-Уэллс. Я так понимаю, ей комфортно и хорошо там. Однако ей будет достаточно сложно подтвердить этот титул, потому что именно в этом году Андреева не играет в тот теннис, где у неё были победы ранее. Сейчас ей нужно подтверждать прошлогодние очки. Не знаю, насколько она будет психологически готова. Не так просто приезжать на турнир и защищать титул», – сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

