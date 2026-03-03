Скидки
Кафельников назвал главных фаворитов Индиан-Уэллса и Майами у мужчин

Кафельников назвал главных фаворитов Индиан-Уэллса и Майами у мужчин
Комментарии

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников назвал главных фаворитов «Мастерсов» в Индиан-Уэлсе и Майами у мужчин.

«Всё просто — Алькарас, Синнер», – сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Мастерс» в Индиан-Уэлсе пройдёт с 4 по 15 марта. Действующим победителем соревнований является британский теннисист Джек Дрейпер, который в финале турнира прошлого года был сильнее датчанина Хольгера Руне со счётом 6:2, 6:2. «Мастерс» в Майами пройдёт с 18 по 29 марта. Действующим победителем соревнований в Майами является чех Якуб Меншик. В финале турнира прошлого года он обыграл серба Новака Джоковича – 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).

В 13:00 мск читайте на «Чемпионате» лонгрид, посвящённый предстоящим турнирам «Солнечного дубля» — Индиан-Уэллсу и Майами.

