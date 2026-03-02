Мартина Навратилова назвала фаворитов турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова рассказала, кого из теннисисток считает главными фаворитами турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

«Всё равно стоит выбрать Соболенко — у неё есть оружие для игры. Если Рыбакина полностью здорова, то сейчас это две явные фаворитки. Они могут приблизиться к уровню Янника Синнера и Карлоса Алькараса, если продолжат так же, если только Кори Гауфф не найдёт решения, а Швёнтек не вернёт свою магию.

Полагаю, Арина будет играть с настроем на реванш. Зная её, думаю, Соболенко надеется встретиться с Рыбакиной по ходу турнира», – приводит слова Навратиловой пресс-служба WTA.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 4 по 15 марта. Действующей победительницей соревнований является российская теннисистка Мирра Андреева.