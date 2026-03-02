Стефанос Циципас объяснил свои слова касаемо неучастия в турнирах в Южной Америке

43-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал в соцсети пост, где объяснил свои слова о неучастии в турнирах АТР, проводимых в Южной Америке.

Ранее Циципас заявил, что не играет в Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро и Сантьяго, потому что организаторы никогда не делали ему достойных предложений.

«За последние дни я видел множество обсуждений моих комментариев по поводу расписания соревнований и призовых за участие, поэтому хочу объяснить вещи простым и честным языком.

В первую очередь, мне действительно нравится играть в Южной Америке. Страсть у фанатов здесь особенная, я уважаю турниры и культуру тенниса в этом регионе. Мои слова никогда были жалобой и не предполагались как критика.

В туре АТР у игроков без крупных гонораров имеется очень мало способов финансовой поддержки их карьеры. По сути, турниры категории АТР-250 и АТР-500 зачастую становятся единственной возможностью получить призовые за участие.

Это зачастую влияет на расписание. Так происходит не только со мной. Это типичная позиция, которой пользуются многие игроки, особенно соревнующиеся на топ-уровне.

Я просто отвечал на вопрос, почему мой календарь так выглядит. Объяснял нечто понятное в сфере профессионального тенниса, без негатива к какой-либо стране или турниру. Уважаю каждое место, где соревнуюсь, надеюсь в будущем сыграть в разных странах мира», – написал Циципас у себя на странице в соцсети.