Сафиуллин вышел во 2-й круг «челленджера» во Франции. Это первая победа с US Open — 2025

199-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин вышел во второй круг «челленджера» во французском Тьенвиле, обыграв в стартовом матче турнира представителя Казахстана Тимофея Скатова со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Эта победа стала первой для Сафиуллина с Открытого чемпионата США — 2025.

Теннисисты провели на корте 2 часа. За время матча Сафиуллин сделал семь подач навылет, допустив две двойные ошибки, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Тимофей Скатов сделал за матч два эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми.

За право сыграть в 1/4 финала Сафиуллин поспорит с победителем встречи между французом Ма Малиже (519-й номер рейтинга) и британцем Яном Хоински (120-й номер рейтинга).

Мирра рискует выпасть из топ-10, Медведев рвётся в десятку: расклады перед Индиан-Уэллсом
