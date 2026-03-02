Скидки
Лучано Дардери рассказал об общении с итальянскими товарищами по команде

21-я ракетка мира итальянский теннисист Лучано Дардери рассказал о своих отношениях с напарниками по итальянской сборной, также отметив опыт общения со второй ракеткой мира Янником Синнером.

— Каковы ваши отношения с итальянскими товарищами по команде?
— Я знаю их с 10 лет, наши отношения длятся уже более 14 лет. Мы вместе на всех турнирах, поэтому всё в порядке. У нас хорошие отношения, как и у меня с аргентинцами, потому что мы знакомы с самого детства, катаемся по турнирам по всему миру.

— Какой человек Янник Синнер за закрытыми дверями, в раздевалке? Со стороны он кажется всегда сосредоточенным и холодным.
— Он располагает к себе, не является таким, каким кажется. Он хороший парень из хорошей семьи, очень спокойный, шутит и всё тому подобное. Да, очевидно, когда мы играем или тренируемся, он сфокусирован. Как-то раз, когда мы тренировались в Дубае, за два часа он не сказал ни слова. Но я думаю, что это рабочий момент, а не личный. Вне этого он очень весёлый. Янник — прекрасный человек, — цитирует Дардери Clay Tenis.

Дардери выиграл минувший турнир АТР-250 в Сантьяго.

Сантьяго. Финал
02 марта 2026, понедельник. 01:40 МСК
Янник Ханфман
81
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		5
7 8 		7
         
Лучано Дардери
21
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери
