Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Флавио Коболли — о победе на турнире в Акапулько: в детстве мечтал об этом моменте

Флавио Коболли — о победе на турнире в Акапулько: в детстве мечтал об этом моменте
Комментарии

15-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли поделился эмоциями после победы на турнире АТР-500 в Акапулько (Мексика). В финале соревнований итальянец был сильнее американского теннисиста Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

«В детстве я мечтал об этом моменте – о турнире такого уровня, о возможности играть на центральном корте, когда публика болеет за меня. Я очень горжусь — не только собой, но и людьми, которые работают со мной: моим отцом, моей семьёй, всей командой. Они очень помогли мне. Думаю, я заслужил это тем, как работаю вне корта. После поражений я снова возвращаюсь тренироваться и хочу сказать, что очень горжусь собой. Это был отличный матч, думаю, лучший для меня на турнире. Я никогда раньше не побеждал Фрэнсиса, поэтому сейчас я действительно счастлив», – приводит слова Коболли Eurosport Italy.

Материалы по теме
Мирра рискует выпасть из топ-10, Медведев рвётся в десятку: расклады перед Индиан-Уэллсом
Мирра рискует выпасть из топ-10, Медведев рвётся в десятку: расклады перед Индиан-Уэллсом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android