Флавио Коболли — о победе на турнире в Акапулько: в детстве мечтал об этом моменте

15-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли поделился эмоциями после победы на турнире АТР-500 в Акапулько (Мексика). В финале соревнований итальянец был сильнее американского теннисиста Фрэнсиса Тиафо со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

«В детстве я мечтал об этом моменте – о турнире такого уровня, о возможности играть на центральном корте, когда публика болеет за меня. Я очень горжусь — не только собой, но и людьми, которые работают со мной: моим отцом, моей семьёй, всей командой. Они очень помогли мне. Думаю, я заслужил это тем, как работаю вне корта. После поражений я снова возвращаюсь тренироваться и хочу сказать, что очень горжусь собой. Это был отличный матч, думаю, лучший для меня на турнире. Я никогда раньше не побеждал Фрэнсиса, поэтому сейчас я действительно счастлив», – приводит слова Коболли Eurosport Italy.