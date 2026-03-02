Скидки
Кристина Букша стала 19-й испанкой-победительницей турнира WTA после победы в Мериде

31-я ракетка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр — 2024 в парном разряде испанская теннисистка Кристина Букша стала 19-й представительницей Испании, выигравшей титул на одном из турниров WTA.

Выигранный «пятисотник» в Мериде в 2026 году стал первым титулом в карьере теннисистки. В финале турнира она обыграла соперницу из Польши Магдалену Френх со счётом 6:1, 4:6, 6:4.

Мерида. Финал
02 марта 2026, понедельник. 02:10 МСК
Кристина Букша
63
Испания
Кристина Букша
К. Букша
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
1 		6 4
         
Магдалена Френх
57
Польша
Магдалена Френх
М. Френх

Отныне у Букши нараване с соотечественницами Санчес Лоренцо, Галой Леон Гарсией и Титой Торро по одному трофею тура WTA. Лидером среди испанок по количеству побед на уровне WTA остаётся Кончита Мартинес, нынешний тренер россиянки Мирры Андреевой. Она завоевала 33 трофея за карьеру.

