Кристина Букша стала 19-й испанкой-победительницей турнира WTA после победы в Мериде
Поделиться
31-я ракетка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр — 2024 в парном разряде испанская теннисистка Кристина Букша стала 19-й представительницей Испании, выигравшей титул на одном из турниров WTA.
Выигранный «пятисотник» в Мериде в 2026 году стал первым титулом в карьере теннисистки. В финале турнира она обыграла соперницу из Польши Магдалену Френх со счётом 6:1, 4:6, 6:4.
Мерида. Финал
02 марта 2026, понедельник. 02:10 МСК
63
Кристина Букша
К. Букша
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|4
57
Магдалена Френх
М. Френх
Отныне у Букши нараване с соотечественницами Санчес Лоренцо, Галой Леон Гарсией и Титой Торро по одному трофею тура WTA. Лидером среди испанок по количеству побед на уровне WTA остаётся Кончита Мартинес, нынешний тренер россиянки Мирры Андреевой. Она завоевала 33 трофея за карьеру.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 марта 2026
-
22:56
-
22:51
-
22:38
-
21:59
-
21:20
-
21:00
-
20:36
-
20:30
-
19:28
-
18:15
-
17:58
-
17:55
-
16:20
-
16:08
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:32
-
13:30
-
13:17
-
12:08
-
12:00
-
11:00
-
10:51
-
10:15
-
09:32
-
08:30
-
04:37
-
04:01
-
01:52
-
00:46
-
00:35
-
00:15
- 1 марта 2026
-
23:58