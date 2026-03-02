«Даже моя мама болела за Роджера». Де Минор — о единственном матче в карьере с Федерером

Шестая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор поделился воспоминаниями о единственном матче в карьере, который он провёл со швейцарцем Роджером Федерером. Теннисисты встречались в финале турнира в Базеле (Швейцария) в 2019 году, Федерер одержал победу со счётом 6:2, 6:2.
«Я играл с ним всего один раз — в финале в Базеле. И получил урок. Это был его 10-й титул в Базеле. Всё уже было готово: баннеры, фейерверки… Весь Базель знал, что Роджер выиграет этот матч. И он действительно завоевал этот титул – 6:2, 6:2. Небольшой, но очень уважительный урок за 57 минут. Даже моя мама болела за Роджера. Это показало, в каком бедовом положении я находился», – сказал де Минор в видео, размещённом в аккаунте UTS Tour в одной из социальных сетей.
