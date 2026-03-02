«В том матче я сильно нервничал». Дардери — об опыте игры с Синнером на Australian Open

21-я ракетка мира итальянский теннисист Лучано Дардери рассказал, что впечатлило его в матче с соотечественником Янником Синнером, второй ракеткой мира, в четвёртом круге Australian Open — 2026.

— В Мельбурне [вы с Синнером] впервые играли друг с другом. Что вас в нём впечатлило?

— Да, это было трудно. Синнер и Алькарас находятся чуть выше остальных… Сегодня они оба непобедимы. Синнер проиграл Меншику, и это первый за два или три года матч с кем-то кроме Алькараса и Джоковича. Это показывает их уровень.

В том матче я сильно нервничал в самом начале, потом расслабился, сыграл очень хорошо. В третьем сете имел шанс довести до следующего, у меня было несколько брейк-пойнтов, я повёл при счёте 2-0 на тай-брейке… Ты понимаешь, что они дают тебе минимум шансов, если ты их упустишь, проиграешь матч. Мне бы хотелось сыграть ещё сет или два или выиграть, но это было очень сложно. Они всегда выше уровнем, всегда высоко бьют по мячу, играют на высокой скорости. Это меня мотивирует приблизиться к такому уровню, пытаться играть на равных, сделать всё как нельзя лучше. Они тебя толкают на повышение собственного уровня, и ты, следовательно, улучшаешь свой рейтинг, — приводит слова Дардери Clay Tenis.