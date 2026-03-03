Дрейпер: моя цель — вернуться в топ-5 до конца 2027 года и бороться за титулы на ТБШ

14-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер рассказал, какие цели он ставит себе на ближайшее время после возвращения к матчам. Ранее Дрейпер пропустил остаток сезона-2025 из-за травмы руки.

«Я хочу провести отличный год, но, честно говоря, после всего, что я пережил, просто хочу вернуться к соревнованиям и играть стабильно. Нет причин, по которым я не могу играть действительно хорошо, потому что я чувствую, что стал лучшим игроком, чем был 12 месяцев назад.

Моя цель — вернуться в топ-5 рейтинга до конца 2027 года и бороться за титулы на турнирах «Большого шлема». Это может случиться раньше, но легко сказать, что хочу всё сразу. Нужно быть логичным», – приводит слова Дрейпера Punto De Break.