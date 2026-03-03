Навратилова — о Рыбакиной: после Australian Open она заболела — такое часто случается

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова поделилась мнением о старте сезона казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной.

«Выиграв Australian Open, она показала свой лучший теннис именно тогда, когда это было важнее всего. В финале она лучше справилась с нервами, чем Арина Соболенко, и победила в трёх сетах. После Австралии она заболела — такое часто случается. Это нормально — подхватить болезнь после турнира «Большого шлема». Чаще всего и я заболевала после Уимблдона и US Open, потому что организм просто «выключается». После пропуска турнира в Абу-Даби надеюсь, что с её иммунной системой всё в порядке. Она выиграла три матча в Дохе и Абу-Даби, так что посмотрим, как она будет чувствовать себя в Индиан-Уэллсе», – приводит слова Навратиловой пресс-служба WTA.