«Разница очевидна». Дардери — о сравнении уровня игроков из разных частей рейтинга ATP

21-я ракетка мира итальянский теннисист Лучано Дардери ответил, чем игроки разных уровней рейтинга отличаются друг от друга в мастерстве.

— Как вы можете сравнить уровень игроков, располагающихся в рейтинге с 21-е по 30-е места, с игроками из первой двадцатки, а также с игроками из топ-10?
— Разница очевидна во всех аспектах: психологическом, физическом и теннисном. В важные моменты лучшие хорошо играют. У них не так сильно падает уровень, не так много взлётов и падений, как у других игроков. Рейтинг не врёт, он вознаграждает самых стабильных игроков или тех, кто совершил большой прорыв. Стабильность очень важна. Также есть игроки, которые, возможно, выигрывают «Мастерс», а затем проигрывают несколько первых раундов, но таких, думаю, поменьше. По статистике игроки из топ-20 более стабильны, – приводит слова Дардери Clay Tenis.

«В том матче я сильно нервничал». Дардери — об опыте игры с Синнером на Australian Open
