«В команде тигра пополнение». Арина Соболенко завела собаку

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сообщила о пополнении в семье, спортсменка завела собаку. Об этом она рассказала на личной странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Соболенко

«В команде тигра пополнение. Встречайте Эш», — написала Соболенко.

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии — 2026 Соболенко (1) дошла до финала, где со счётом 4:6, 6:4, 4:6 уступила чемпионке Уимблдона-2022 представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (5).

После Australian Open Соболенко пока на корт не выходила. Белоруска снялась с турниров категории WTA-1000 в Дохе и Дубае. Арина Соболенко примет участие в турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) с 4 по 15 марта, где в прошлом году дошла до финала.