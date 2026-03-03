Скидки
«В команде тигра пополнение». Арина Соболенко завела собаку

«В команде тигра пополнение». Арина Соболенко завела собаку
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сообщила о пополнении в семье, спортсменка завела собаку. Об этом она рассказала на личной странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Соболенко

«В команде тигра пополнение. Встречайте Эш», — написала Соболенко.

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии — 2026 Соболенко (1) дошла до финала, где со счётом 4:6, 6:4, 4:6 уступила чемпионке Уимблдона-2022 представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (5).

После Australian Open Соболенко пока на корт не выходила. Белоруска снялась с турниров категории WTA-1000 в Дохе и Дубае. Арина Соболенко примет участие в турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) с 4 по 15 марта, где в прошлом году дошла до финала.

