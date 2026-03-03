Известна сетка турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, где Мирра Андреева будет защищать титул
Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 4 по 15 марта. На соревнованиях сыграет семь российских теннисисток — Мирра Андреева (восьмая сеяная), Екатерина Александрова (11), Людмила Самсонова (19), Диана Шнайдер (21), Анна Калинская (23), Оксана Селехметьева и Анна Блинкова.
Теннис. Индиан-Уэллс. Первые матчи российских теннисисток:
- Оксана Селехметьева — Кимберли Биррелл (Австралия);
- Анна Блинкова — квалифаер;
- Мирра Андреева — Питон Стирнс (США) или Солана Сьерра (Аргентина);
- Екатерина Александрова — квалифаер или Энн Ли (США);
- Людмила Самсонова — Магда Линетт (Польша) или Эшлин Крюгер (США);
- Диана Шнайдер — Сорана Кырстя (Румыния) или Татьяна Мария (Германия);
- Анна Калинская — Зейнеп Сёнмез (Турция) или Маккартни Кесслер (США).
Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является российская теннисистка Мирра Андреева. В прошлогоднем финале она обыграла белоруску Арину Соболенко.
