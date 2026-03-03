Скидки
Известна сетка турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, где Мирра Андреева будет защищать титул

Комментарии

Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 4 по 15 марта. На соревнованиях сыграет семь российских теннисисток — Мирра Андреева (восьмая сеяная), Екатерина Александрова (11), Людмила Самсонова (19), Диана Шнайдер (21), Анна Калинская (23), Оксана Селехметьева и Анна Блинкова.

Теннис. Индиан-Уэллс. Первые матчи российских теннисисток:

  • Оксана Селехметьева — Кимберли Биррелл (Австралия);
  • Анна Блинкова — квалифаер;
  • Мирра Андреева — Питон Стирнс (США) или Солана Сьерра (Аргентина);
  • Екатерина Александрова — квалифаер или Энн Ли (США);
  • Людмила Самсонова — Магда Линетт (Польша) или Эшлин Крюгер (США);
  • Диана Шнайдер — Сорана Кырстя (Румыния) или Татьяна Мария (Германия);
  • Анна Калинская — Зейнеп Сёнмез (Турция) или Маккартни Кесслер (США).

Действующей чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе является российская теннисистка Мирра Андреева. В прошлогоднем финале она обыграла белоруску Арину Соболенко.

Календарь женского турнира в Индиан-Уэллсе
Сетка женского турнира в Индиан-Уэллсе
