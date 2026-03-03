Скидки
Стало известно, кто заменит Рублёва и Медведева в матчах микста на турнире в Индиан-Уэллсе

Стало известно, кто заменит Рублёва и Медведева в матчах микста на турнире в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Стало известно, кто заменит двух российских спортсменов — Даниила Медведева (11-я ракетка мира) и Андрея Рублёва (занимает в рейтинге АТР 17-е место) — в матчах микста на выставочном турнире Eisenhower Cup в Индиан-Уэллсе, который пройдёт 3 марта. Обновлённую информацию опубликовал официальный сайт турнира.

Вместо Медведева, который должен был сыграть в паре с россиянкой Миррой Андреевой, на корт выйдет казахстанец Александр Бублик (10-я ракетка мира). Рублёва, чьё участие в турнире планировалось в паре с американкой Амандой Анисимовой, заменит её соотечественник Лёнер Тьен.

Ранее стало известно, что Рублёв и Медведев, находившиеся в Дубае в момент эскалации конфликта на Ближнем Востоке, собираются арендовать частный самолёт, чтобы уехать из ОАЭ и успеть прилететь в США на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Медведев и Рублёв являются сеяными теннисистами, поэтому начнут турнир со второго круга, не ранее субботы, 7 марта.

Новости. Теннис
