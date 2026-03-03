Ольховский: не могу назвать Мирру Андрееву фаворитом Индиан-Уэллса

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский заявил, что не может назвать восьмую ракетку мира россиянку Мирру Андрееву фаворитом предстоящего турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

«Соболенко, Рыбакина, Пегула, Гауфф. К сожалению, не могу [назвать] Андрееву как одну из фаворитов, потому что по игре не вселяет такого оптимизма, как в прошлом году в это время. Немного не уверена в себе. Может быть, в Америке почувствует эту уверенность», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Основная сетка «тысячника» в Индиан-Уэллсе стартует 4 марта.