Ольховский: не могу назвать Мирру Андрееву фаворитом Индиан-Уэллса

Комментарии

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский заявил, что не может назвать восьмую ракетку мира россиянку Мирру Андрееву фаворитом предстоящего турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

«Соболенко, Рыбакина, Пегула, Гауфф. К сожалению, не могу [назвать] Андрееву как одну из фаворитов, потому что по игре не вселяет такого оптимизма, как в прошлом году в это время. Немного не уверена в себе. Может быть, в Америке почувствует эту уверенность», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Основная сетка «тысячника» в Индиан-Уэллсе стартует 4 марта.

