Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чесноков: не знаю, что может быть в теннисе лучше, чем Алькарас

Чесноков: не знаю, что может быть в теннисе лучше, чем Алькарас
Комментарии

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков заявил, что одной из лучших составляющих мирового тенниса на данный момент является лидер рейтинга АТР испанец Карлос Алькарас.

«В Индиан-Уэллсе не так просто играть. Некоторые игроки просто-напросто там не могут играть. Фавориты в Индиан-Уэллсе те же самые — Синнер, Алькарас. Карлос сейчас играет просто потрясающе. Я не знаю, что может быть в теннисе лучше, чем Алькарас», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матчи основной сетки турнира в Индиан-Уэллсе начнутся в среду, 4 марта. Турнир завершится 15 марта.

Материалы по теме
Медведев в четвертьфинале идёт на Джоковича, Мирра — на Швёнтек: жеребьёвка Индиан-Уэллса
Медведев в четвертьфинале идёт на Джоковича, Мирра — на Швёнтек: жеребьёвка Индиан-Уэллса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android