Чесноков: не знаю, что может быть в теннисе лучше, чем Алькарас

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков заявил, что одной из лучших составляющих мирового тенниса на данный момент является лидер рейтинга АТР испанец Карлос Алькарас.
«В Индиан-Уэллсе не так просто играть. Некоторые игроки просто-напросто там не могут играть. Фавориты в Индиан-Уэллсе те же самые — Синнер, Алькарас. Карлос сейчас играет просто потрясающе. Я не знаю, что может быть в теннисе лучше, чем Алькарас», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Матчи основной сетки турнира в Индиан-Уэллсе начнутся в среду, 4 марта. Турнир завершится 15 марта.