Веснина объяснила, почему россиянки брали титулы в Индиан-Уэллсе, а наши мужчины — нет

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде теннисистка Елена Веснина объяснила, почему среди россиянок есть победительницы турнира в Индиан-Уэллсе, а среди представителей мужского тенниса России — нет.

«Знаю эту тенденцию. Причём доходили до полуфиналов и финалов, но не получалось выиграть титул. Наверное, это связано с погодными условиями. Может, просто стечение обстоятельств. Турнир очень специфичный», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матчи основной сетки «тысячника» в Индиан-Уэллсе начнутся 4 марта. Среди женщин его действующей победительницей является Мирра Андреева.

