Медведев оценил работу с новыми тренерами спустя полгода после начала сотрудничества

Комментарии

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил полугодичную работу с новым тренерским штабом, а также ответил, передаёт ли ему свои лучшие качества его действующий наставник Томас Юханссон.

В конце августа 2025 года Медведев прекратил сотрудничество с Жилем Сервара, у которого тренировался восемь лет.

— За полгода работы с новым тренерским штабом, в который входят швед Томас Юханссон и австралиец Рохан Гетцке, вы взяли три титула. Довольны таким результатом?
— Трудно сказать. В принципе, я доволен работой с новой командой и тем, чего мы добились. Конечно, хочется всегда большего, в том числе побед на «Мастерсах» и турнирах «Большого шлема». Однако в теннисе результат во многом зависит от соперника, кортов, мячей, погоды. Должно сложиться очень много моментов. Но регулировать те факторы, на которые мы можем влиять, у нас с командой, считаю, получается хорошо.

— Юханссон, чемпион Australian Open 2002 года, отличался упорством, даже упёртостью. Он пробует передать вам свои лучшие качества?
— Скорее, нет. Конечно, Томас сам выступал на высоком уровне. Ему знакомы эмоции, которые теннисист испытывает в туре. Он знает, что ты чувствуешь в хорошие или плохие моменты, и это действительно помогает. Кроме того, у него большой тренерский опыт. Упражнения, которые он предлагает на тренировках, работают отлично. Но я по сравнению с Томасом играю совершенно иначе, и он это прекрасно понимает. Да и сам теннис за двадцать с лишним лет стал иным, — цитирует Медведева «Коммерсантъ».

Новости. Теннис
Все новости RSS

