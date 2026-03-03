Кафельников: форма Медведева не внушает мне оптимизма

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников заявил, что форма 11-й ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева не внушает ему оптимизма накануне «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами.

«Кому-то внушает, мне — нет. Матчи Рублёва и Хачанова я не смотрел, поэтому по их форме не могу ничего сказать», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Мастерс» в Индиан-Уэлсе пройдёт с 4 по 15 марта. Действующим победителем соревнований является британский теннисист Джек Дрейпер, который в финале турнира прошлого года был сильнее датчанина Хольгера Руне со счётом 6:2, 6:2. «Мастерс» в Майами пройдёт с 18 по 29 марта. Действующим победителем соревнований в Майами является чех Якуб Меншик. В финале турнира прошлого года он обыграл серба Новака Джоковича – 7:6 (7:4), 7:6 (7:4).