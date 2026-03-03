«Появляется много разных мыслей». Медведев — о влиянии возраста и опыта на участие в туре

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о влиянии его возраста и накопленного опыта на выступления в туре АТР.

— В 30 лет вы стали одним из самых возрастных игроков в мировой элите. Тот опыт, который у вас накопился, помогает или скорее давит тяжким грузом?

— И то и другое. На дальних стадиях крупных турниров, особенно когда соперник проходит туда впервые, опыт зачастую помогает. Ведь ты уже проживал подобные ситуации, знаешь, как с ними справляться. В то же время с возрастом появляется много разных мыслей, которые следует убирать. Аналогия примерно такая: ребёнок, которому перебежит дорогу чёрная кошка, скорее всего, не обратит на неё внимания, а взрослый человек подумает, что теперь весь день насмарку. Поэтому я сейчас учусь отгонять от себя все ненужные мысли — как до матча, так и на корте, и вроде бы неплохо получается, — цитирует Медведева «Коммерсантъ».