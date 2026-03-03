В ОАЭ остановили матчи на «челленджере» из-за взрывов в Фуджейре

Матчи на «челленджере» в Фуджейре (ОАЭ) были прерваны после того, как в районе раздались звуки взрывов. Теннисисты, судья на вышке и дети, подающие мячи, экстренно покинули корт и ушли в безопасное место.

Сообщается, что в Фуджейре упали обломки дронов в нефтяной промышленной зоне, прозвучал взрыв, после этого начался сильный пожар. Над кортом теннисного турнира были слышны звуки летающих самолётов. Неизвестно, когда возобновятся матчи.

В эти дни на Ближнем Востоке идут военные действия во многих странах. Из-за этого многие теннисисты не могут покинуть ОАЭ, так как в стране закрыто воздушное пространство.