Ольховский: надеюсь, Алькарасу в Индиан-Уэллсе окажут сопротивление

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский выразил надежду, что на предстоящем турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе фавориту соревнований испанцу Карлосу Алькарасу кто-то из соперников окажет сопротивление.

«Алькарас силён. Какой результат у него в этом году? 11:0? Он однозначно является одним из главных фаворитов. Надеюсь, в Индиан-Уэллсе ему кто-то окажет сопротивление», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Мастерс» в Индиан-Уэлсе пройдёт с 4 по 15 марта. Действующим победителем соревнований является британский теннисист Джек Дрейпер, который в финале турнира прошлого года был сильнее датчанина Хольгера Руне со счётом 6:2, 6:2.