Веснина объяснила, чем отличаются турниры в Индиан-Уэллсе и Майами

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде теннисистка Елена Веснина рассказала о различии турниров в Индиан-Уэллсе и Майами.

«Индиан-Уэллс такой турнир, что многие не очень удачно его начинают, а разыгрываются только по ходу. Условия подходят Даниилу Медведеву и Карену Хачанову. Там мяч летит достаточно быстро и отскакивает высоко. Подающим игрокам там нужно держать свою подачу. Многое будет зависеть от сетки и от того, как они вкатятся в турнир.

То же самое можно сказать про девочек: что Мирра Андреева, что Аня Калинская, что Настя Павлюченкова. У девчонок тоже многое зависит от жребия. Они играют достаточно быстро и мощно. Главное — почувствовать разреженный воздух. Думаю, все наши ребята и девочки достаточно хорошо играли в Индиан-Уэллсе. Будем обсуждать после сетки, потому что есть удобные и неудобные соперники. Индиан-Уэллс — специфический турнир. Там нужно приехать и именно прибиться к этим ощущениям, воздуху, мячам. По моим ощущениям, первые два матча там нужно вкатиться и пережить. Потом уже начинать ловить свою игру и повышать уровень.

В Майами все уже акклиматизируются. Турнир проходит уже в более комфортных, но других ощущениях. Там более сильная влажность, по-другому летит мяч. Нашим ребятам и девочкам эти условия подходят. Там комфортные корты. Нужно пережить погодную сложность с жарой. Опять же, всё зависит от жребия», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.