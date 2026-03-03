Скидки
Пять теннисистов получили номинацию на спортивной премии Laureus — 2026

Стали известны номинанты престижной спортивной премии Laureus — 2026. В разных категориях представлены пять теннисистов.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с номинациями теннисистов на Laureus.

Спортсмен года: Карлос Алькарас (Испания), Янник Синнер (Италия).

Спортсменка года: Арина Соболенко (Беларусь).

Прорыв года: Жоао Фонсека (Бразилия).

Возвращение года: Аманда Анисимова (США).

Победители премии будут объявлены на торжественной церемонии, которая состоится 20 апреля в Мадриде (Испания). В 2025 году лучшими спортсменами были признаны шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис и американская гимнастка Симона Байлз.

