Циципас рассказал, почему предпочёл не ехать на Мальдивы в межсезонье

43-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, почему в межсезонье предпочёл для отпуска такое экзотичное направление, как Намибия, а не привычные для теннисистов Мальдивы.

— Многие игроки в межсезонье летают на Мальдивы, но ты выбрал кое-что совсем другое — Намибию. С чем связан этот выбор?

— Ну, приключение. Понимаешь, Мальдивы — это очень предсказуемое направление для любого теннисиста. А последнее, чего мне хочется, — это делать что-то предсказуемое. Мне нравится спонтанность. Мне нравится что-то, что вызывает любопытство, но при этом и продуманно. Намибия определённо была в моем списке желаний уже очень давно, и у меня не было возможности туда съездить. Так что мне очень хотелось посмотреть, что это за место.

— А есть ещё какие-то места, где ты никогда не бывал, но хотел бы посетить?

— Их слишком много. В этом-то и проблема. Если честно, Африка — это одно из тех направлений, которое меня многому научило, особенно после Намибии. Теперь я подумываю, возможно, о других африканских странах. Кения была бы в списке. Замбия была бы в списке, ЮАР. Я хочу как следует изучить Южную Америку. Может быть, в этом году у меня появится возможность наконец-то съездить в Бразилию. Я никогда не был в Бразилии. Так что направлений много. Коста-Рика тоже в их числе. Так что мне нужно немного свободного времени вне корта. Я не могу делать всё и сразу. Хочу быть везде, но у меня также есть теннисная карьера, и я должен расставлять приоритеты, — сказал Циципас в интервью First&Red.