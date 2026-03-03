Скидки
Чесноков: Рублёв готов показать что-то гениальное в Индиан-Уэллсе

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков поделился высокими ожиданиями от выступления российского теннисиста Андрея Рублёва на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

«Рублёв неплохо играл в Дубае. Не знаю, чего он проиграл Грикспору. Я не знаю, как он проиграл этот матч. По игре он должен был выигрывать. В итоге финала не было.

Думаю, Рублёв готов показать что-то гениальное. Вопрос в том, насколько ему позволят другие игроки. Кроме Алькараса и Синнера, есть другие теннисисты, против которых надо выходить и выкладываться на полную катушку. Нет такого запаса прочности, что Рублёв на голову выше топ-50 игрока в туре. Андрею надо показывать результаты. Не знаю, насколько сейчас он способен это сделать», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Также Чесноков рассказал о своих ожиданиях от выступления другого россиянина, Карена Хачанова.

«Мне бы хотелось, чтобы Карен показал что-то гениальное, но не знаю, будет ли он способен это сделать в Индиан-Уэллсе. Он провёл очень хороший матч против Алькараса, выиграв первый сет на тай-брейке. Правда, потом проиграл. По его игре против Алькараса Хачанов может показать что-то гениальное.

Индиан-Уэллс — специфический турнир. Я проиграл там в финале и играл очень хорошо. Я до финала обыграл трёх людей из топ-10. Не могу сказать, что на сегодняшний день у нас есть игрок, который совершенно точно войдёт в полуфинал. Нашим теннисистам нужно отработать на максимум и быть в фантастической форме, чтобы войти в финал», — сказал Чесноков.

