Ольховский назвал фаворитов Индиан-Уэллса у мужчин

Ольховский назвал фаворитов Индиан-Уэллса у мужчин
Комментарии

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте российский экс-теннисист Андрей Ольховский озвучил фаворитов «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

«По мужчинам особо ничего не поменялось. Главные фавориты — Алькарас, Синнер, может быть, Зверев. Медведев сейчас в хорошей форме. Ждём что-то от Рублёва. Естественно, ждём результатов от наших ребят, но Медведев среди россиян сейчас в более хорошей форме, чем остальные», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Мастерс» в Индиан-Уэлсе пройдёт с 4 по 15 марта. Действующим победителем соревнований является британский теннисист Джек Дрейпер, который в финале турнира прошлого года был сильнее датчанина Хольгера Руне со счётом 6:2, 6:2.

